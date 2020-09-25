Menajerimi Ara 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bora Kuzum geliyor…

Ekranların yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına göre son dönemin genç yeteneklerinden Boran Kuzum dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Kıraç'ın ayrılık haberi ile çalkalanmaktadır. Feris, Çınar ve Peride, kendilerini sırtlarından bıçaklanmış gibi hissederler. Kıraç'ın işlerini toparlayana kadar bir süre daha ofise gelip gideceği anlaşıldığında iş arkadaşları ona hayatı dar etmeye karar verir.

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Şükran Ovalı bebeği doğduktan sonra ara verdiği sektöre dönmek ister. Ancak hem bebeğine bakmak hemde kariyeri için yeni adımlar atmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Barış ve Beren'e beraber oynayabilecekleri bir film teklifi gelir. Bu proje için Beren aşırı heyecanlanır. Barış ise Dicle'nin fikrini almak ister.

Çınar, Jülide'ye bir dizide küçük bir rol ayarlar. Havalara uçan Jülide'yi ne yazık ki kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kıraç, sırrını ajanstakilere söyleyenin Dicle olduğunu öğrendiğinde çok öfkelenir. Kıraç ve Dicle yine karşı karşıya kalır.