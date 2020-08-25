Menajerimi Ara bugün başlıyor! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları…

Yeni dönemde en iddialı dizilerden biri olan Menajerimi Ara bu akşam Star TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Menajerimi Ara dizisinde, her hafta ise ünlü bir isim konuk oyuncu olarak yer alacak. İşte Menajerimi Ara dizisinin konusu ve oyuncuları…

Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman gibi ünlü isimlerin rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi geldi. Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisi bu akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. İşte Menajerimi Ara dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM FRAGMAN



HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.