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Menajerimi Ara dizisi final yapıyor

Menajerimi Ara dizisi, pazar günü final bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.

Güncellenme: 14:42, 10/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Menajerimi Ara dizisi final yapıyor

Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi final kararı aldı. Ay Yapım imzalı dizi, pazar akşamı yayınlanacak 45’inci bölümüyle ekrana veda edecek.

Başrollerinde, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölüm ünlü konukları ile izleyicilerle buluşuyordu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

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