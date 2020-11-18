Menajerimi Ara dizisinde bir corona şoku daha!

Menajerimi Ara dizisinde bir corona şoku daha!

Menajerimi Ara dizisinde Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun ardından başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı.

Menajerimi Ara dizisinde üst üste corona virüsü şoku yaşanmaya başladı.

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide coronaya yakalanan oyuncuların tedavileri evden yapılmaya başlandı.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

TV100’den Birsen Altuntaş’ın duyurduğu habere göre, Menajerimi Ara’nın başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş da coronaya yakalandı. Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş’ın son kontrolü bir iki gün içinde yapılacak.

3 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Dizinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve konuk oyuncu İrem Derici’nin de corona testi sonuçları pozitif çıkmıştı. Sağlık durumları iyi olan ünlü isimlerin tedavileri evlerinde devam ediyor.