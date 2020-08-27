Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

Dünya genelinde "Call My Agent" adıyla yayınlanan dizinin Türkiye uyarlaması olan Menajerimi Ara'nın ilk bölümü geçtiğimiz gün ekranlara geldi. Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi isimlerin rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin konusu da ilgi çekiyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler, konusu nedir?

Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Menajerimi Ara dizisinin ilk bölümü Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Birçok ülkede milyonlarca takipçisi bulunan Call My Agent’ın ilk uyarlaması olan Menajerimi Ara’da dikkat çeken oyuncular yer alıyor. Özellikle Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi oyuncuların dizide yer alması nedeniyle ilgi çekiyor. İşte Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler ve dizinin konusu…

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Oyuncu – Karakter

Barış Falay (Kıraç)

Canan Ergüder (Feris)

Fatih Artman (Çınar)

Ayşenil Şamlıoğlu (Peride)

Ahsen Eroğlu (Dicle)

Deniz Can Aktaş (Barış)

Semi Sırtıkkızıl (Emrah)

Gamze Karaduman (Gülin)

Nazlı Senem Ünal (Jülide)

Bedir Bedir (Bekir)

Pınar Ünsal (Leyla)

Aslı Mavitan (Mayda)

Yaprak Medine (Beren)

Buse Sinem İren (Meral)

Duygu Şen (Ece)

İdeal Beran Kotan (Aydın)

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

1. BÖLÜM ÖZETİ

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

2. BÖLÜM ÖZETİ

Star'da yakında seyircisi ile buluşacak olan ‘Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.