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Menajerimi Ara yayın tarihi belli oldu! Menajerimi Ara dizisinin konusu ve oyuncuları…
Menajerimi Ara yayın tarihi belli oldu! Menajerimi Ara dizisinin konusu ve oyuncuları…
Yeni sezondan STAR TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu. Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman gibi birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Menajerimi Ara dizisi ilk bölümü ile 25 Ağustos Salı günü ekranlarda olacak. İşte Menajerimi Ara dizisi ile ilgili tüm bilgiler…
Magazin 18 Ağustos 2020 - 20:04

Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan ve iddialı kadrosu ile dikkat çeken Menajerimi Ara dizisi STAR TV ekranlarında yayınlanacak. Dizide menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık olacağız. İşte Menajerimi Ara dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yayın günü belli oldu. Menajerimi Ara ilk bölüm, 25 Ağustos Salı günü ekranlarda olacak.

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara’ dizisinin geri sayımı devam ediyor.

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