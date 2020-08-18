Menajerimi Ara yayın tarihi belli oldu! Menajerimi Ara dizisinin konusu ve oyuncuları…

Yeni sezondan STAR TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu. Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman gibi birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Menajerimi Ara dizisi ilk bölümü ile 25 Ağustos Salı günü ekranlarda olacak. İşte Menajerimi Ara dizisi ile ilgili tüm bilgiler…