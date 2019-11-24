Menderes Samancılar kimdir?

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954’te Adana’da doğdu. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı.
1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru’nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı.
1998’de, Fransız yönetmen Claude Lelouche’un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.
Menderes Samancılar, 1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin Adana milletvekili adayı oldu. 15 yaşından beri şiir yazan Samancılar, Eylül 2003’te Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece; 2016 yılında Yanmış Orman Kokusu adlı şiir kitaplarını yayımladı.
YER ALDIĞI FİLMLER&DİZİLER
Güvercin (2019-)
Kapı (2019)
Çukur (2019)
Babamın Kanatları (2016)
Dar Elbise (2016)
Urfalıyam Ezelden (2014)
Kayıp (2012)
Gözetleme Kulesi (2012)
Hayat Devam Ediyor(2012)
Bitmeyen Şarkı(dizi) (2010)
Asi(dizi) (2007)
Sarı Saten (Der gelbe Satin) (2008) – Galip Abi
Hasret (2006) – Recep Dayı
Rıza (2006)
Sıla (2006) – Celil
Düşler ve Gerçekler (2005) – Sadık
O Şimdi Mahkum (2005) – Osman
Kısmet (2004)
Bütün Çocuklarım (2004) – Ahmet Kıroğlu
Asmalı Konak – Hayat (2003) – Bekir Kirve
Sır Çocukları (2002)
Gönlümdeki Köşk Olmasa (2002) – İmam
Yıldız Karayel (2002)
Asmalı Konak (2002) – Bekir Kirve
Derviş (2001) – Izak
Vasiyet (2001) – Cambaz
Sevgi Zamanı (2000)
Halk Çocuğu (2000)
Kumru (2000)
Dilber (1999) – Arif Onbaşı
Bir Filiz Vardı (1998) – Filiz’in babası
Hasards ou coïncidences (1998)
Öldürme Üzerine Küçük Bir Film (1997)
Ah Nalan Ah (1997)
İlişkiler (1997)
Yaban (1996)
Kış Çiçeği (1996) – Mehmet Umut
Kurtuluş (1996) – Topal Gazi (yüzbaşı)
Avrenos’un Müşterileri (1995)
Mirasyediler (1995) – Tayfur
Soğuk Geceler (1994) – Mahmut
Alem Buysa (1994)
Mavi Sürgün (1993)
Öldüren Miras (1993)
Gelincik Tarlası (1993)
Dönersen Islık Çal (1992)
Aliye (1992)
Aysarının Zilleri (1992)
Zıkkımın Kökü (1992)
Piano Piano Bacaksız (1992) – Tevfik
Krallığın Bedeli (1991)
Siyabend-ü Xece (1991) – Siyabend’in amcası
Robert’in Filmi (1990)
Eskici ve Oğulları (1990)
Karartma Geceleri (1990)
Kiraz Çiçek Açıyor (1990)
Darbe (1990)
Aşkın Zamanı (1990)
Cahide (1989)
Gönüller Sultanı Mevlana (1989)
İçimizden Biri: Yunus Emre (1989) – Derviş Yusuf
Acı Şarkı (1989)
Baharın Bittiği Yer (1989)
Bu Talihimin Canına Okuyacağım (1988)
Ağlamaya Değer Mi? (1988)
Ayrı Dünyalar (1988)
Tanrı Seni Korusun (1988)
Yedi Uyuyanlar (1988)
Sis (1988)
Gramofon Avrat (1987)
72. Koğuş (1987)
Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes (1987)
Biz Doğarken Gülmüşüz (1987)
Yirmidört Saat (1987)
Karınca Katar (1987)
Zamansızlar (1987)
Can Yoldaşım (1987)
Bekçi (1986)
Halkalı Köle (1986)
Fatmagül’ün Suçu Ne (1986)
Uzun Bir Gece (1986)
Güneşe Köprü (1986)
Gün Akşam Oldu (1986)
Sevdan Öldürdü Beni (1986)
Sıcak Tatlı Yaz (1986)
Parmak Damgası (1985)
Kaşık Düşmanı (1984)
Aşk Sürgünü (1984)
Beş Kafadar (1984)
Severek Ayrılalım (1984)
Geçim Otobüsü (1984)
Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
Derdim Dünyadan Büyük (1978)
Kanal (1978)
Azrailin Beş Atlısı (1978)
Fırat’ın Cinleri (1977)
Alçaktan Uçan Güvercin (1977)
Hıdır (1977)
Güneşli Bataklık (1977)
İnce Memed Vuruldu (1975)
Kara Çarşaflı Gelin (1975)
Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl (1974)