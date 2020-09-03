Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları… Meraklı Köfteci ne zaman çekildi?

Meraklı Köfteci, genç bir kıza yardım etmek isterken kendisini türlü olayların içinde bulan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

MERAKLI KÖFTECİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Hulusi Kentmen

İhsan Yüce

MERAKLI KÖFTECİ KONUSU

Zühtü, sokaklarda seyyar arabasıyla köfte satan genç bir adamdır. Meraklı yapısı nedeniyle sokaklarda karşılaştığı olaylara müdahale edemeden duramayan Zühtü, bu sebeple başına türlü işler açar. Bir gün evinden kaçan Fatma adında bir kız ile karşılaşan Zühtü, genç kıza yardım etmeye karar verir. Fatma ile birlikte amcasının evine giden Zühtü, kendisini genç kız ile birlikte kapının önünde bulur. Sokakta ne yapacaklarını düşünen Zühtü ve Fatma, çareyi bir otele gitmekte bulur. Otele gittikleri sırada Fatma'nı peşine düşen akrabalarının da otele gelmesi işlerin karışmasına neden olur. Zühtü'nün genç kızı kaçırdığını düşünen Fatma'nın akrabaları, ikisini evlendirmeye karar verir. Birden kendisini evli bir adam olarak bulan Zühtü, hem kendi akrabaları hem de Fatma'nın akrabaları arasında kalır. Çünkü işin ucunda iki tarafın da peşinde olduğu büyük bir miras vardır.