Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin’de! İşte yeni imajıyla ilk fotoğrafı…

Star TV’nin çok sevilen dizilerinden İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya katılan Meral Çetinkaya’nın merakla beklenen yeni imajına ait ilk görüntüler yayınlandı. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı dizide Esma’nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak olan Meral Çetinkaya farklı imajıyla tüm sevenlerini şaşırttı...

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Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı, İstanbullu Gelin’in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral Çetinkaya'nın merakkonusu olan yeni imajına ait ilk kareler paylaşıldı.

Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma'nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı'ya hayat verecek. İstanbul Nişantaşı'nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı konumunda olacak.

10 KİŞİLİK KOSTUM VE AKSESUR EKİBİ…

İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.

Boran ailesinin güçlü akrabası Ülfet Kavaklı'nın ortaya çıkışı ile yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Boranlar'ı zor günler bekliyor!

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret'e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya'nın kanamasının olması ise Boranlar'a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek'in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem'in karşısına bir seçimle çıkar.

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