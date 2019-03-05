Meral Görgeç Küçükerol mahkeme kararıyla karikatürist Bedri Koraman’ın kızı

Koraman’dan alınan DNA örneği, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde, Bedri Koraman’ın yüzde 99.9 Küçükerol’un babası olduğu sonucuna varıldı. Bodrum Aile Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna göre, kütükte baba ismi bulunmayan Meral Görgeç Küçükerol’un, Hasan Bedri Koraman’ın 3. çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesine hükmetti. Çıkan karara sevinen ve yakın arkadaşlarıyla avukatıyla birlikte merhum karikatürist Bedri Koraman’ın mezarı başına gelen Küçükerol, burada dua ederek duygusal anlar yaşadı.

“MERAL KORAMAN OLARAK BURADAYIM”

Küçükerol, Koraman’ın mezarı başında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat yaşının 55, gerçek yaşının ise 70 olduğunu belirterek, “Şimdi sanatçı kişiliğimi bırakıyorum, babamın kızı olarak, ‘Meral Koraman’ olarak buradayım” dedi. Babasıyla ilk kez 4 yaşında annesi tarafından tanıştırıldığını ve sonra ortaokul dönemlerinde görüştüğünü anlatan Küçükerol, bir evladı inkar etmenin sebebini bir türlü anlayamadığını vurguladı. Babasının Bedri Koraman olana kadar çok yaşam kavgası verdiğini belirten Küçükerol, “Babam da çok şeyler yaşamış. 18 yaşımda bir görüşmem daha olmuştu, o dönem oyuncu Gülriz Sururi bizi barıştırmıştı. Babam son evlendiği Nil hanıma benden bahsetmediği için ben babama kırıldım ve yine darıldık” diye konuştu.

“BABAM SOYADINI VERMEYE KARAR VERMİŞTİ”

Kendisinin 46 yaşındayken, Bedri Koraman’ın artık kızını istediğini aktaran Küçükerol, şöyle konuştu:

“Babamın artık belli ki vicdanı el vermemiş ben 46 yaşındayken ‘bana Meral’i bulun, ben artık Meral’i istiyorum’ demiş. Bu sebeple biz üç yıl daha birlikte yaşadık. Babamın bypas ameliyatı süreci oldu. Bir aradayken mutluyduk ve babam da soyadını vermeye karar vermişti. Eşi sanırım beni sadece mirasçı gördüğü için kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar darıldık, ben de çok üzüldüm. Bu sürecin ardından ben de ‘soyadımı istiyorum’ diyerek dava açtım. Ben babama ‘baba, ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı?’ demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken ‘Koraman’ım’ diyebiliyorum. Babamın kızı olduğumu gönül rahatlığıyla herkese anlatabiliyorum.” Küçükerol’un avukatı Korhan Sungur ise müvekkilinin daha önce de bir babalık davası başvurusu olduğunu ancak yapılan başvurunun zaman aşımına tabi olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verildiğini söyledi.

Sungur, Anayasa Mahkemesinin bu hususta bir değişiklik yapıldıktan sonra Küçükerol’un 2015 yılında bir başvuru daha yaptığını belirterek, “Davanın uzun sürmesindeki neden, DNA testlerinin beklenmesinden dolayıdır. Adli Tıp Kurumunun verdiği kararda, Meral hanımın yüzde 99.9 kızı olduğu ortaya çıktı. Buna istinaden de Bodrum Aile Mahkemesi haklı davamızı kabul etti.” ifadesini kullandı. Sungur, bu sürecin ardından müvekkili Küçükerol’un hukuki başvurularının devam edeceğini de sözlerine ekledi. AA