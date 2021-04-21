Meral Kaplan, 6 yaşındaki kızının velayetini kaybetti

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda’yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu’na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu’ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık Kıbrıslı iş insanı Kanioğlu karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan’dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti. Çalkantılı süren boşanma davasında kızlarının velayeti anne Meral Kaplan’da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulunmuştu.

YENİ BİR DAVA EKLENDİ

Boşanma süreci devam ederken iddiaya göre, geçen yıl 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş’taki iş yerine giden Kaplan, çıkan tartışma esnasında eşini “… onun bunun çocuğu, seni bitiririm” diye tehdit etmiş, ardından da saldırmıştı. Darp edilen Erhan Kanioğlu, polise giderek boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp’a sevk edilen Kanioğlu’nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.

MERAL KAPLAN'A ŞOK

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Meral Kaplan ve vekilleri katıldı. Karara bağlanan davada mahkeme, anne Meral Kaplan'da olan kızlarının velayetinin baba Erhan Kanioğlu'na verilmesine karar verdi. Ayrıca, Meral Kaplan'ın talep ettiği maddi manevi tazminatı reddeden mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini ise kısmen kabul etti ve Meral Kaplan’ın, eski eşine 150 bin manevi 50 bin de maddi tazminat ödemesine hükmetti.

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Duruşma çıkışında gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan “Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsemde ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi” açıklamasında bulunarak karara itiraz edeceklerini söyledi.