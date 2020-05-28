Meral Kaplan, “Babası kızımı kaçırdı!”

Sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak eski eşi Erhan Kanioğlu’nun kızlarını kaçırdığını iddia etti.. Meral Kaplan açıklamasında, “Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler, kimse bulamıyor.

“TEDİRGİNDİ”

Kızımla bu sabah görüntülü konuştuğumda tedirgindi. 5 yaşındaki bir çocuğa psikolojik şiddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum.Polislerin ve kanunların bana yardım edememesinden de. Kıbrıs vatandaşı bir adam kendi ülkemde bana bunları yaşatırken, benim devletim bana nasıl yardım edemez?” diyerek isyan etti…

