Meral Kaplan dört ayrı suçtan beraat etti

Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani boşanma aşamasında oldukları dönemde tek çocuklarının görüş günleriyle ilgili tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Meral Kaplan hakkında eski eşine karşı tehdit, iftira, hakaret, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından dava açıldı. Görülen duruşmada karar verildi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede oyuncuyu sanık sandalyesine oturtan olay şöyle anlatılmıştı:

Erhan Kiani ve Meral Kaplan boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı dönemde çocuk görüşü nedeniyle suça konu olaylar gerçekleşti. Meral Kaplan 13 Ekim 2020’de çocuğunu almak için Erhan Kiani’nin iş yerine gitti. Kiani, Kaplan’ın iş yerine girmesini istemeyerek çalışanları aracılığıyla çocuğu annesine gönderdi. Bu sırada kapının açılması üzerine Meral Kaplan içeri girerek, Kiani’nin ofisine çıktı. Ofisin kapısından Erhan Kiani’ye iddiaya göre ‘Seni öldüreceğim. O.ç.’ dedi.

Erhan Kiani de ofisten içeri girmesini engellemek için Meral Kaplan’ı bir kez itti. Bu sırada Levent adlı çalışan ile Meral Kaplan arasında arbede çıktı. Olay yerine giden polise Meral Kaplan, darbedildiğini söyledi. Darp raporu alarak Erhan Kiani’den şikayetçi oldu. Adli tıp raporunda Kaplan’ın basit şekilde yaralandığı yer aldı.

Savcı Meral Kaplan hakkında eski eşine karşı tehdit, iftira, hakaret, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından dava açarken Erhan Kiani hakkında çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, hakaret, basit yaralama, tehdit suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

TÜM SUÇLARDAN BERAAT

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün duruşmada Meral Kaplan’ı avukatı Bayram Sak ve Dilek Şahbaz temsil etti. Erhan Kiani’nin avukatı Meral Kaplan’ın cezalandırılmasını istedi. Meral Kaplan’ın avukatı Bayram Sak da, kamera kayıtlarında Kaplan’ın suç işlemediğinin ortada olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme davayı bitirerek Meral Kaplan’ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verdi.