Meral Kaplan mahkemelik olduğu eşiyle ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde eski eşinden “Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı” gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıklayan eski manken konu hatırlatılınca; “Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. İnşallah tatlı bir şekilde biter. Daha yeni kendime geldim. En büyük destek, bu konuları çok konuşmamak ve güzel enerji göndermek… Karşı taraf ne yaparsa yapsın affetmek. Affetmek karşıya da o iyi enerjiyi gönderir insanlar uzlaşır diye düşünüyorum” dedi.

“ONU ETKİLEMEYECEK”

Bu sözleri üzerine eski eşle tekrar bir araya gelip gelmeyeceği sorulan Kaplan, “Hayır şu an öyle bir şey söz konusu değil mahkeme devam ediyor” şeklinde cevap verdi. Öte yandan Kaplan, çocuklarının velayet durumuyla alakalı ise; “Velayet bende. Bu bir sorun değil, çocuğum her zaman babasıyla görüşecek. Bu durum onu etkilemeyecek” ifadelerini kullandı.