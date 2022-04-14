Meral Kaplan’a şantaj davasında karar çıktı

Oyuncu Meral Kaplan'dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira istediği iddia edilen sanık Gülfinaz Canbay, şantaj suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Oyuncu Meral Kaplan’dan ses ve görüntüleri karşılığında 10 bin lira para istediği gerekçesiyle hakkında şantaj suçundan dava açılan sanık Gülfinaz Canbay’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Meral Kaplan’ın avukatları ve tutuksuz sanık Gülfinaz Canbay hazır bulundu.

“MADDİ SIKINTIDAN DOLAYI İSTEDİM”

Duruşmada savunma yapan Gülfinaz Canbay, “Kızım okula gidip geldiğinde bir flash bellek getirmişti. Normalde derslerinin olması lazım, beni çağırdı ve başka kayıtların var olduğunu söyledi. İzlediğimde, sosyal medyadan tanıdığım müştekiye ait ses ve görüntüler olduğunu anladım. Bunları kendisine iletebileceğimi yazdım. Maddi sıkıntılarımdan dolayı da 10 bin lira para istedim” dedi.

Meral Kaplan’ın avukatı ise “Sanıktan şikayetçiyiz. Sanık bu flash belleğin nereden ve nasıl geldiğini ısrarla açıklamamaktadır. Belki de kendisi bunları ele geçirmiştir” ifadesini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI!

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Gülfinaz Canbay’ın müştekiye ait ses ve görüntülerin bulunduğu flash bellek karşılığında 10 bin lira para isteyerek şantaj suçunu işlediğini belirterek sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık, “Şantaj yapmadım, kimseyi de korumuyorum. Flash bellek nereden geldi gerçekten bilmiyorum. Ben art niyetli bir şey yapmadım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Gülfinaz Canbay’ı şantaj suçundan 10 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanığın cezasının ertelenmesine ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi. (İHA)