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Merdiven Baba filminin oyuncuları kimler? Merdiven Baba filminin konusu ne?
Merdiven Baba filminin oyuncuları kimler? Merdiven Baba filminin konusu ne?
Komedi türündeki Merdiven Baba filmi sıradışı konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk'un yer aldığı filmin senaryosu Birol Güven'e ait. İşte Merdiven Baba filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...
Magazin 14 Ağustos 2019 - 16:49

Merdiven Baba filminin konusu özetle şöyledir: “Fazlı’nın hayatı oldukça rutin ve sıradan gitmektedir. En yakın çevresi olan ailesi dahil herkes onu silik bir adam olarak görmektedir. Bir gün bir hurda kamyonet satın alır ve hayatı baştan aşağıya değişir! Çünkü bu sıradan bir kamyonet değildir. Havalimanlarında uçaklara biniş ve inişlerde kullanılan bir merdiven arabayı satın alıp mahalleye getiren Fazlı ile başta herkes yine dalga geçer ama Fazlı'nın ‘ezik' hayatı bir gecede tam tersine dönecektir.”

MERDİVEN BABA OYUNCU KADROSU

Hacı Ali Konuk

Esra Dermancıoğlu

Emin Gümüşkaya

Bengü Şen

Derya Beşerler

Duru Ok

Faruk Sofuoğlu

Aşkın Şenol

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