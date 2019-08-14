Merdiven Baba filminin oyuncuları kimler? Merdiven Baba filminin konusu ne?
Merdiven Baba filminin konusu özetle şöyledir: “Fazlı’nın hayatı oldukça rutin ve sıradan gitmektedir. En yakın çevresi olan ailesi dahil herkes onu silik bir adam olarak görmektedir. Bir gün bir hurda kamyonet satın alır ve hayatı baştan aşağıya değişir! Çünkü bu sıradan bir kamyonet değildir. Havalimanlarında uçaklara biniş ve inişlerde kullanılan bir merdiven arabayı satın alıp mahalleye getiren Fazlı ile başta herkes yine dalga geçer ama Fazlı'nın ‘ezik' hayatı bir gecede tam tersine dönecektir.”
MERDİVEN BABA OYUNCU KADROSU
Hacı Ali Konuk
Esra Dermancıoğlu
Emin Gümüşkaya
Bengü Şen
Derya Beşerler
Duru Ok
Faruk Sofuoğlu
Aşkın Şenol