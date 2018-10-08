Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 doğumludur. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim alan Aral, ilk olarak Medcezir dizisinde canlandırdığı Hale karakteri ile tanınmıştır. Meriç Aral hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Meriç Aral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

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Genç oyuncu Meriç Aral, annesi ve babası gibi avukatlık okumuş ancak oyunculuk yapmak istemiş. İlk deneme çekimini Sultan dizisinde gerçekleştiren Aral, bugünlerde ekranların popüler isimlerinden. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Eylem karakterine hayat veren Meriç Aral'ı gelin daha yakından tanıyalım. Meriç Aral, kimdir, kaç yaşındadır?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012’de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak’ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Şimdi Star Tv'de ikinci sezonu yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karekteri ile izleyicilerin karşısına çıkan güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Meriç Aral'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Söz (TV Dizisi)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Mediha) (Sinema Filmi)

2014 – Muska (Melis) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Medcezir (Hale) (TV Dizisi)

2013 – Balayı (Sinema Filmi)

2012 – Sultan (TV Dizisi)