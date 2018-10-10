Meriç Aral ve Serkan Keskin el ele objektiflere yansıdı
‘Cingöz Recai’ isimli filminde birlikte rol alan Meriç Aral ve Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy’de ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden çift tedirgin oldu.
“FOTOĞRAFLARIMIZI SİLİN”
oyuncu Keskin, fotoğraflarının çekildiğini fark edince geriye dönüp “Siz kimsiniz, neden fotoğrafımızı çektiniz? Silin o fotoğrafları” dedi. “Gazeteciyiz” yanıtını alan oyuncu, sevgilisini yanına giderek el ele yürümeye devam etti.
“GAZETECİYİZ” CEVABINI ALINCA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ
Muhabirlerden “Gazeteciyiz” yanıtını alan oyuncu, sevgilisini yanına giderek el ele yürümeye devam etti.