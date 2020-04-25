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Merkezi İstihbarat filminde kimler oynuyor? Merkezi İstihbarat konusu ne?
Merkezi İstihbarat filminde kimler oynuyor? Merkezi İstihbarat konusu ne?
Ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Merkezi İstihbarat filminin konusu aksiyon ve komedi içeriyor. Merkezi İstihbarat konusu ve oyuncuları şu şekilde…
Magazin 25 Nisan 2020 - 15:47

Aksiyon ve komedi dolu sahneleriyle dikkat çeken Merkezi İstihbarat filmi 2016’da çekilmiş olmasına rağmen halen ilgi çekiyor. Merkezi İstihbarat filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor…

MERKEZİ İSTİHBARAT KONUSU

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.

MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI

Dwayne Johnson
Rolü : Bob Stone

Kevin Hart
Rolü : Calvin Joyner

Amy Ryan
Rolü : Pamela Harris

Danielle Nicolet
Rolü : Maggie

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