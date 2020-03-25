Merkezi İstihbarat konusu ve oyuncuları… Merkezi İstihbarat’ta kimler oynuyor?

Ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Merkezi İstihbarat filminin konusu aksiyon ve komedi içeriyor. Konusunun detayları ve oyuncuları şu şekilde…
MERKEZİ İSTİHBARAT KONUSU
Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.
Rawson Marshall Thurber’in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Kevin Hart paylaşıyor.
MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI
Dwayne Johnson
Rolü : Bob Stone
Kevin Hart
Rolü : Calvin Joyner
Amy Ryan
Rolü : Pamela Harris
Danielle Nicolet
Rolü : Maggie