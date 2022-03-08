Mersin’de Şevval Sam rüzgarı

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Mersin'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konserde sahne aldı. Vatandaşların büyük gösterdiği konserde dünyayı kadınların kurtaracağını vurgulayan Şevval Sam “Kadın kadının kurdu değil yurdudur” dedi. Kadınların sesine ses olmak için konserde yer aldığını belirten Başkan Vahap Seçer ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip de kadınları omzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil” diye konuştu.

Ali Ekber ŞEN

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Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla günler öncesinden düzenlediği söyleşi, sergi ve panel gibi birçok etkinliğin ardından kadınlar, 8 Mart yürüyüşünde bir araya geldi.

KADINLAR 150 METRELİK MOR BEZ AÇIP YÜRÜDÜ

Marina yanındaki Atlı Havuz önünden başlayan yürüyüşte 150 metre uzunluğunda mor bir bez açıldı. Hayatını kaybeden kadınları anma amacıyla düzenlenen yürüyüşte kadınlar aynı ritimle davullara vurup, düdük çaldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de aralarında yer aldığı yüzlerce kadın, yürüyüşü Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda noktalayarak Şevval Sam konserinde kendi seslerine ses kattı.

ŞEVVAL SAM, AKDENİZ'DE KARADENİZ TÜRKÜLERİ YAKTI

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ‘Koçari' şarkısıyla konsere başlayan Şevval Sam, Akdeniz'de Karadeniz türküleri yaktı. Konsere gelen binlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Şevval Sam, sahneden Kazım Koyuncu'ya da selam göndererek ‘Dido' şarkısını söyledi. Şarkıya eşlik eden kadınlar hüzünlü anlar yaşadı.

SEÇER ÇİFTİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Meral Seçer'le birlikte Şevval Sam'ın söylediği şarkılara eşlik etti. Konserde Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

SAHNEDE HEP BİR AĞIZDAN İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Son şarkıya geçmeden önce Başkan Seçer ve Meral Seçer'i sahneye davet eden Şevval Sam, kendilerini bu anlamlı günde Mersinli kadınlarla bir araya getirdikleri için Başkan Seçer'e teşekkür etti. Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin girişimleriyle Çamlıyaylalı kadınların yaptığı iğne oyasından yapılan bilekliği Sam'a hediye etti. Sam, ‘Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde kendisine takdim edilen çiçeğin ardından Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleriyle birlikte ‘İzmir Marşı'nı söyledi.

BAŞKAN SEÇER: SESİNİZE SES OLMAYA GELDİM

Kadınların gününü kutlayarak başlayan Başkan Seçer, Mersinlilerin Şevval Sam'ı çok sevdiğini vurgulayarak, “Görüyorsunuz herkes çok mutlu, enerjisi yüksek. Bugün kadınlarımızın günü. Bizler kadınlarımızı önemsiyoruz, seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Her zaman baş tacı yapıyoruz. Bugün konuşma sırası kadınlarımızın. Ben sizi dinlemeye, sesinize ses olmaya geldim sadece” dedi.

Mikrofonu Meral Seçer'e bırakacağını ifade eden Başkan Seçer, “Biz bütün belediye başkanları, partimin milletvekilleri, partime hizmet eden bütün siyasiler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidip de kadınları omzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil” ifadelerinde bulundu.

MERAL SEÇER: UMARIM EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLUR

Meral Seçer ise zaman zaman kadınlarla farklı yerlerde bir araya geldiğini belirterek, “Bugün burada hepinizle güzel şarkılar söylüyoruz. Umarım en kötü günümüz böyle olur. Güzel şarkıları söyleyeceğimiz, enerji dolu günler bizim olur. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

ŞEVVAL SAM: KADIN KADININ KURDU DEĞİL YURDUDUR

Şık kostümüyle dikkat çeken Şevval Sam, konserin Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Sadece bir genç kızımız değil, her gün duyduğumuz, duymadığımız onlarca genç kızımızı maalesef şiddete kurban veriyoruz.

* Anneler; erkek çocuklarınıza bol bol sevgi verin. Onlara şiddetten uzak durmalarını öğütleyin. Kadın ya da erkek ayırmadan, insan olarak sevmesini öğretin lütfen.

Sam, konserde muhteşem bir kalabalık olduğunu belirterek, “Kadın kadının kurdu değil yurdudur. Bu dünyayı kurtaracaksa kadınlar kurtaracak” dedi.