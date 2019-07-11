Mert Alaş, Liam Payne’in çıplak fotoğrafını çekti

Eski One Direction yıldızı Liam Payne, Berlin’de Türk fotoğrafçı Mert Alaş tarafından görüntülendi. Liam’ı çıplak bir şekilde, arkasında ‘Mert’ yazan yönetmen koltuğunda çeken Alaş, bu pozu dün Instagram hesabında paylaştı.

Siyah beyaz resim, Instagramda adeta kargaşaya yol açtı. Payne’in hayranları çıldırdı. Resim yüklendikten sonra bir anda binlerce yorum aldı. Sadece hayranları değil, yerli yabancı pek çok ünlü isim de fotoğrafa yorum yaptı.

Alaş, bundan yaklaşık üç ay önce de, ünlü model Kate Moss’u yine ‘Mert’ yazan sandalyesinde aynı şekilde çekmişti…