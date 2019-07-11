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Mert Alaş, Liam Payne’in çıplak fotoğrafını çekti
Mert Alaş, Liam Payne’in çıplak fotoğrafını çekti
Ünlü Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem yarattı. Şarkıcı Liam Payne'in çıplak pozunu yayınlayan Alaş'ın fotoğrafının altına binlerce yorum yapıldı...
Magazin 11 Temmuz 2019 - 15:21

Eski One Direction yıldızı Liam Payne, Berlin’de Türk fotoğrafçı Mert Alaş tarafından görüntülendi. Liam’ı çıplak bir şekilde, arkasında ‘Mert’ yazan yönetmen koltuğunda çeken Alaş, bu pozu dün Instagram hesabında paylaştı.

Liam Payne

Siyah beyaz resim, Instagramda adeta kargaşaya yol açtı. Payne’in hayranları çıldırdı. Resim yüklendikten sonra bir anda binlerce yorum aldı. Sadece hayranları değil, yerli yabancı pek çok ünlü isim de fotoğrafa yorum yaptı.

Mert Alaş

Alaş, bundan yaklaşık üç ay önce de, ünlü model Kate Moss’u yine ‘Mert’ yazan sandalyesinde aynı şekilde çekmişti…

Kate Moss

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