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Mert Alaş, Şeyma Subaşı’nı fotoğraf karesinden sildi
Mert Alaş, Şeyma Subaşı’nı fotoğraf karesinden sildi
Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile İbiza Adası'nda gerçekleşen bir partiye katıldı. Parti bitiminde gerçekleşen fotoğraf krizi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Magazin 11 Ağustos 2019 - 11:56

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia’nın da olduğunu bir partiye katıldı. İlerleyen saatlerde hatıra fotoğrafı çektiren Mert Alaş, Şeyma Subaşının olduğu fotoğrafı keserek sosyal medya sayfasından paylaştı. Şeyma Subaşı ise fotoğrafın orijinalini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu. Mert Alaş’ın yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından “Mert, Şeyma ile aynı ortamda olmaktan rahatsız” olarak yorumlandı

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Son güncelleme: 12:13 - 11.08.2019
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