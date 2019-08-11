Mert Alaş, Şeyma Subaşı’nı fotoğraf karesinden sildi

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia’nın da olduğunu bir partiye katıldı. İlerleyen saatlerde hatıra fotoğrafı çektiren Mert Alaş, Şeyma Subaşının olduğu fotoğrafı keserek sosyal medya sayfasından paylaştı. Şeyma Subaşı ise fotoğrafın orijinalini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu. Mert Alaş’ın yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından “Mert, Şeyma ile aynı ortamda olmaktan rahatsız” olarak yorumlandı



