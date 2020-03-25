Mert Alaş’a eski kilolu hali hatırlatılınca…

Dünyaca ünlü isimleri fotoğraflayarak büyük bir ün kazanan Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verdi.

Pek çok isim gibi corona virüsü tehlikesi sebebiyle kendisini eve kapatan Mert Alaş, hem takipçileriyle etkileşim içerisinde olmak hem de biraz kafasını dağıtmak adına takipçileriyle Instagram üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Özel hayatı hakkında merak edilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt veren Alaş, Türk ve yabancı takipçilerinden gelen çok sayıda soruya yanıt verdi.

Alaş kendisine kilolu günlerini hatırlatan ve nasıl böylesine fit bir hale geldiğini soran bir Türk takipçisini de geri çevirmedi ve yediklerine dikkat etmenin kilo vermekte kilit nokta olduğunu söyledi.