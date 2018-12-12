Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a aşk mektubu

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, model Kendall Jenner'a mektup yazdı. Jenner ise bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta 'Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz' yazıyor...

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Victoria’s Secret meleği Kendall Jenner, dün Instagram hesabının story bölümünden bir mektup yayınladı. Aşk dolu sözlerle yazılan mektup ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott’a aitti…

“Sevgili Kendall, aramızda millerce mesafe olsa da sana olan aşkım dakika dakika daha da güçleniyor. Sana karşı en içten duygum aşk” satılarlarıyla başlayan mektupta ‘ölüm bizi ayırana dek’ ifadeleri dikkat çekti. Alaş mektubunda “Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz. Sonsuza dek beden ve ruh olarak biriz ve kalbimin en derin parçasından gelen aşkla seni sevdiğimi bilmeni istiyorum” yazdı…