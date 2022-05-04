Mert Fırat: İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara

Oyuncu Mert Fırat, Gezi Davası'nda tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum günü için sosyal medyada paylaşımda bulunarak, "İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara" dedi.

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Oyuncu Mert Fırat, Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezası alarak tutuklanan Mücella Yapıcı’nın doğum gününü Twitter hesabından kutladı.

Fırat’ın paylaşımı şöyle: “İyi ki doğdun Mücella ablamız. Senin gönlün doğduğun günden beri başakları için atıyor. 12 yol olmuş seninle tanışalı ben hiç yaşlandığını görmedim. Kimsenin gücü de yetmeyecek seni ve biz umutsuz etmeye. Nice Özgür yaşlarına…”

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