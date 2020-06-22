Mert Fırat, kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede yer aldı

Kızı İdil Fırat’ın, oyuncu Mert Fırat ile evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine de gitmeyen Önder Fırat, ilk kez damadı Mert Fırat ile aynı karede görüntülendi. Fırat, geçen şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı… Bu barışmanın ardından üç buçuk aylık hamile olan İdil Fırat, Babalar Günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, buzların çoktan eridiğini gözler önüne serdi. Başarılı oyuncu Mert Fırat ve kayınpederinin ise keyifli halleri dikkat çekti.