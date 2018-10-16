Mert Fırat kimdir? Mert Fırat nereli ve kaç yaşında?

Mert Fırat, 10 Ocak 1981 doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Mert Fırat'ı gelin daha yakından tanıyalım... Mert Fırat kimdir, nerelidir?

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Oyuncu Mert Fırat gerek yer aldığı projelerin kalitesi gerekse oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Fırat son günlerde İdil Fırat ile yaptığı evliliği ile de çok konuşulmuştur. Şu sıralar Star Tv televizyonunda yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde, Serhan Aksak karakterini canlandıran Mert Fırat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mert Fırat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, 10 Ocak 1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Antakyalıdır. Babası 1980'li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat'dır. Liseyi bitirdikten sonra İsveçte radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Ardından Türkiye’ye dönerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mert Fırat; Aşk ve Gurur, İntikam, Bir Ömür Yetmez, Atlıkarınca, Kapalıçarşı, Yersiz Yurtsuz, Hayattan Korkma ve İşte Benim dizilerinde rol almıştır.

Mert Fırat ayrıca, Bir Varmış Bir Yokmuş, Erkek Tarafı, Atlıkarınca ve Başka Dilde Aşk isimli filmlerin senaristliğini üstlenmiştir.

Mert Fırat, şimdilerde Star Tv'de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen,Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Serhan karakterini canlandırmaktadır.

2018 yılında iş adamı Önder Fırat'ın kızı sosyetik güzel İdil Fırat ile evli olan Mert Fırat, 1.81 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Mert Fırat’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Antonius ile Kleopatra – Oyun Atölyesi)

2008-2012 – Testosteron – Oyun Atölyesi

2006-2007 – Hırçın Kız – Oyun Atölyesi

2004-2005 – Atları da Vururlar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003-2004 – Palyaço Prens – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002-2003 – Şeyh Bedrettin – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999-2000 – Hastalık Hastası – Söder Theatre



Mert Fırat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Serhan Aksak) (TV Dizisi)

2017 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Kenan) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Kadir) (TV Dizisi)

2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – Gece (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – The Water Diviner (Ordu Görevlisi)

2013 – Erkek Tarafı Testosteron (Tankut)

2013-2014 – İntikam (Emre Arsoy) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Rüştü Onur) (Sinema Filmi)

2011 – Beni Unutma (Sinan) (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (Köylü Genç) (Sinema Filmi)

2011 – Dedemin İnsanları (Hasan) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Ali Akyol)

2011 – Beni Unutma (Sinan) (Sinema Filmi)

2010 – Atlıkarınca (Erdem) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Kapalıçarşı (Arda Güler) (TV Dizisi)

2009 – Başka Dilde Aşk (Onur) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Hüseyin) (TV Dizisi)

2007 – Hayattan Korkma (Engin) (Sinema Filmi)

2006 – Evet Benim (Ali) (TV Dizisi)

2006-2008 – Binbir Gece (Burak İnceoğlu) (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Bora) (TV Dizisi)



Senaryoları:

2010 – Atlı karınca

2009 – Başka Dilde Aşk

Ödülleri :

2007 – 2. Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı / Hırçın Kız

2010 – 21. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu / Umut Veren En İyi Senaryo – Başka Dilde Aşk

2010 – 4. Yeşilçam Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 5. Kıbrıs Uluslararası Film Festivali, En İyi Senaryo / En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 13. Berdyansk Film Festivali, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 47. Antalya Altın Portakal Uluslararası Film Festivali, En İyi Senaryo – Atlıkarınca