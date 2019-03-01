Mert Fırat: Yarın bir şey paylaşırsam sorun yok…

Bir sosyal sorumluluk projesi için eşi İdil Fırat'la birlikte Afrika'ya giden Mert Fırat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı ve gülümsetti.

Geride bıraktığımız gün Afrika’da ihtiyaç haritası çıkarmak üzere eşiyle birlikte yolculuğuna başlayan Mert Fırat, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile sosyal sorumluluk yanında keyifli vakit geçirdiklerini de gösterdi. Güney Afrika’da gittiği ve aslanların serbest olarak dolaştığı bir alana girmeden önce selfie çeken Fırat bu kareyi; “Açık alanda, serbest gezen aslanların arasına giriyoruz. Koruyucu hiç bir şey yok! Yarın bir şey paylaşırsam sorun yok demektir” notuyla paylaştı.