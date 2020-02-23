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Mert Öcal kimdir? İşte merak edilenleri…
Mert Öcal kimdir? İşte merak edilenleri…
Dizi oyuncusu olarak tanınan ve modellik geçmişi de bulunan Mert Öcal'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Survivor'da yarışan Mert Öcal 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Manken Mert Öcal’ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizden görebilir ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Magazin 23 Şubat 2020 - 15:14

2004 yılında ‘Best Model of The World' yarışmasını kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi dizilerde yer almıştır. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu. Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı.

Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

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