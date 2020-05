Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, mesleği ne?

İzlenme rekorları kıran Survivor yarışmasında ünlüler ekibinde mücadele eden Mert Öcal’ın hayatı merak konusu oldu. Yarışmada hem performansıyla hem de karakteriyle öne çıkan Mert Öcal’ın kaç yaşında, nereli ve mesleği ne gibi soruların yanıtı internette sıkça araştırılıyor. İşte Survivor Mert Öcal’ın biyografisi…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı.