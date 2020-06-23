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Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi
Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi
Oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı Turak çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Magazin 23 Haziran 2020 - 09:23

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Turak, “En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020′ mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Müfit Can Saçıntı, “Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” mesajını yayınladı.

40 yaşındaki oyuncu, Instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, “Teşekkürler Haldun hocam. 90 yaşındaki Haldun Dormen, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi” notunu ekleyerek, usta sanatçıya teşekkür etti.

Son güncelleme: 09:26 - 23.06.2020
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