Mert ve İdil Fırat çiftinden bebek haberi

Hemen herkes corona virüsü günlerinde geleceğe dair umutlarını diri tutmaya çalışırken, Mert ve İdil Fırat cephesinden mutluluk veren bir haber geldi. Genç kadın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bebek beklediğini şu sözlerle paylaştı:

“Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bildirmek isteriz. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.”