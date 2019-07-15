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Mert ve İdil Fırat evliliği el ele…
Mert ve İdil Fırat evliliği el ele…
Geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde evlenerek dünya evine giren Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Temmuz 2019 - 08:51

2018 yılına damga vuran evlilikleri ile uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Fırat çifti, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde uzun süre el ele alışverişin keyfini çıkardı. İstanbul’da kalan az sayıda ünlü isimden biri olan çift, kendilerinin fotoğraflarını çeken gazetecilere selam verip, teşekkür ettikten sonra soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan Mert ve İdil Fırat çifti geç saatlere kadar alışveriş yaptıktan sonra özel araçları ile ayrıldılar.

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