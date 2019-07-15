Mert ve İdil Fırat evliliği el ele…

2018 yılına damga vuran evlilikleri ile uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Fırat çifti, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde uzun süre el ele alışverişin keyfini çıkardı. İstanbul’da kalan az sayıda ünlü isimden biri olan çift, kendilerinin fotoğraflarını çeken gazetecilere selam verip, teşekkür ettikten sonra soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan Mert ve İdil Fırat çifti geç saatlere kadar alışveriş yaptıktan sonra özel araçları ile ayrıldılar.