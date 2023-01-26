Mert Yazıcıoğlu son paylaşımıyla şaşırttı

Afra Saraçoğlu'yla beş yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

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2018’den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu geçen günlerde ayrıldı. İlişkisinin bitmesine de Saraçoğlu’nun ‘Yalı Çapkını’ dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü.

Saraçoğlu da konuyla ilgili “Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” dedi.

Mert Yazıcıoğlu ise dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile devlet hastanesinin önünde oldukları bir görsel paylaştı.

11 yıllık birlikteliğin ardından Piqué tarafından aldatılan Shakira, eşinden boşanmış; ikili arasında soğuk bir savaş başlamıştı.

Yazıcıoğlu ardından da bunun bir “kara mizah” olduğunu söyledi.

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