Merve Boluğur: Az kıskanın…

Kısa bir süre önce Alaçatı'da bir erkekle beraber görüntülenen ve sonrasında da bu kişinin hayranı Burak Dayı olduğu ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, kendisine eleştirel yorumlarda bulunanlara tepki gösterdi.

Hayranı Burak Dayı ile aşk yaşayan Merve Boluğur kendisini eleştirenlere sosyal medyadan cevap vererek “Az kıskanın ruh sağlığınız için” dedi.

Aşk yaşamaya başlayınca gündemden düşmeyen Merve Boluğur, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

İlk olarak Mevlana'nın “Benim hayatımı yargılamadan önce, benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç” sözlerini yayımlayan oyuncu, ardından da şu mesajı ekledi: “Sığ düşünceler bir yere götürmez. Az kıskanın ruh sağlığınız için.”

Yeni bir ilişkiye başladığını ilan eden Merve Boluğur’un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.