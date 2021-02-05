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Merve Boluğur: Bir ay geçmeden eve gitmeyin

Merve Boluğur, Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu. Sohbet sırasında ilişki koçluğuna soyunan Merve Boluğur "Bence kadın ve erkek birbirini tanıma süreci yaşamalı. Bir ay geçmeden erkeğin evine gitmemeli. O evde daha ilk gün film izlenmez. Erkek cinsellik ister" dedi.

Güncellenme: 10:25, 05/02/2021
Haberler Magazin
Merve Boluğur: Bir ay geçmeden eve gitmeyin

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra Youtube kanalı açıp, sosyal medya işlerine soyunan Merve Boluğur, fenomen Enes Batur’un programına konuk oldu. Cinsellik, ilişkiler ve aldatma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Boluğur, sosyal medyada gündem yarattı.

“ALDATTIM, PİŞMAN DEĞİLİM”

Teklifleri oyunculuk yapmayı tercih etmediği için reddettiğini belirten Boluğur, medyatik olmayan bir kişiden hoşlandığını itiraf etti. Bir ilişkisinde karşı tarafından ayrılmayı istememesi üzerine aldattığını söyleyen Boluğur, ”Aldattım ama aldatıldım da. Pişman değilim.” dedi.

“İLK GÜN ERKEK FİLM İZLEMEZ, CİNSELLİK İSTER”

Açıklamalarında cinselliğe de yer veren Merve Boluğur, sözlerine şöyle devam etti: “Bence kadın ve erkek birbirini tanıma süreci yaşamalı. Bir ay geçmeden erkeğin evine gitmemeli. O evde daha ilk gün film izlenmez. Erkek cinsellik ister. Cinselliği, bunu isteyen kızla yaşasın. İlişki yaşamak isteyenle değil”

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Yayınlanma Tarihi:10:18,