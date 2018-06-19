Merve Boluğur, can dostu Eliz Sakuçoğlu’nun eski aşkıyla birliktelik yaşıyor

Genç işadamı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur'un ilişkisinde şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Hakan Sabancı, geçmişte Boluğur'un can dostu Eliz Sakuçoğlu ile de ilişki yaşamıştı. Sakuçoğlu'nun takipçileri Boluğur'a 'Enişteci' lakabını takarken, iki kanka birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Oyuncu Merve Boluğur ile Hakan Sabancı çiftinin aşklarını ilk kez Sözcü duyurmuştu. İkilinin birlikteliği Hakan Sabancı’nın Bodrum’a demir atan yatında çekilen görüntülerle belgelendi.

ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNE AŞIK OLDU

Şimdilerde Merve Boluğur ile aşk yaşayan Hakan Sabancı, bir dönem Boluğur’un yakın arkadaşı Eliz Sakuçoğlu ile sevgiliydi. Sabancı’dan sonra kimseyle görüntülenmeyen Sakuçoğlu’nun yakın çevresindekiler hala Hakan Sabancı’yı unutmadığını iddia etti.

Çiftin Bodrum’da görüntülenmesinin ardından Eliz Sakuçoğlu’nun takipçileri Merve Boluğur’u “Enişteci” lakabı takarak sosyal medyada hedef aldı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Eliz Sakuçoğlu ve Merve Boluğur, Sabancı aşkının ortaya çıkmasıyla birbirlerini takipten çıkardı. Boluğur ve Sakuçoğlu, tatillerini bile beraber yapacak kadar iki yakın dosttu.