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Merve Boluğur: Daha o kadar sıyırmadım
Merve Boluğur: Daha o kadar sıyırmadım
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, kendisine çiçek gönderdiği iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi. Boluğur, "Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim?" şeklinde konuştu.
Magazin 30 Mayıs 2020 - 09:41

Merve Boluğur, corona virüsü nedeniyle kendisini önlem amaçlı evinde karantinaya almıştı. Instagram hesabından karantina günlerinde paylaşım yapmaya devam eden Boluğur, geçtiğimiz gün evine gelen çiçekleri de takipçileriyle paylaşmmayı ihmal etmedi.

Çiçekleri gören bazı takipçileri Boluğur’a, “Kendine çiçek mi gönderdin?” gibi sorular yöneltince, tekrar bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Fotoğraf: Instagram

“DAHA O KADAR SIYIRMADIM”

Instagram canlı yayınında soruları yanıtlayan Boluğur, “Eve gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum. Öyle bir şey okudum, hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek ‘alırım’ o ayrı” dedi.

Ünlü oyuncunun bu sözlerinden sonra çiçekleri kimin gönderdiği de merak konusu oldu.

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