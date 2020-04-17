Merve Boluğur: Gülen yüzümle bendeniz

Uzun zamandır yeni bir projede görmediğimiz oyuncu Merve Boluğur, milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Bu süre zarfında hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen güzel oyuncu, paylaştığı enerjisi yüksek bir fotoğraf üzerinden önemli mesajlar verdi.

İşte Merve Boluğur’un o satırları:

“Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz.. Şu corona bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım hayat çok güzel bir öğretmen her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz. Tabii duygular karışık çok normal yeni bir düzene uyum sağlıyoruz ev hapsi… sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması… Öğretiyor hayat çok güzel… mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayaller kurmak bedava… yeni hedefler belkide… ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile… siz neler öğrendiniz? “