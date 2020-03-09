Merve Boluğur: Kadınını saran, sevme cesaretine sahip…

Geçtiğimiz gün film izlemek için aracında yolculuk ettiği sırada muhabirler tarafından görüntülenen ve onların sorularına yanıt veren Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili olarak “Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Boluğur, bu açıklaması tazeliğini korurken bu defa Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Kendisine yöneltilen pek çok soruya içtenlikle yanıt veren Boluğur, hayatına girecek erkeğin özelliklerini sıraladı. İşte Merve Boluğur’a yöneltilen sorular ve onun yanıtları:





