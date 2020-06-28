Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye inşallah

Corona virüsünden etkilenmemek adına herkes kendisini ev karantinasına alırken ünlü isimler de bu süreci sosyal medya hesaplarından takipçileriyle etkileşim halinde kalarak geçirdi.

Bu süre zarfında kimileri mutfak hünerlerini sergilerken kimi isimler de yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Üniversite eğitimi almamış olan oyuncu Merve Boluğur, karantinada olduğu süre zarfında üniversite sınavına hazırlık için test çözmeye başladığını açıklamış ve üniversiteye gitmek istediğini söylemişti.

Herkes sınav sonrası Merve Boluğur’un paylaşımını beklerken ondan şaşırtıcı bir hareket geldi. Güzel oyuncu Instagram hesabının hikaye bölümünden üzerinde “Panik yapmayın, seneye gireceğim inşallah” yazılı bir metin paylaştı ve sınava girmediğini duyurdu.