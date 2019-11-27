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Merve Boluğur: Tablo gibiyim
Merve Boluğur: Tablo gibiyim
Oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medya hesabında yaptığı değişikliklerin ardından tükenmişlik sendromuna girdiği yönünde haberler yapılmıştı. Boluğu, paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdıklarıyla bu iddialara cevap verdi.
Magazin 27 Kasım 2019 - 10:42

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur’un, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafına, “Tablo gibiyim” notunu yazması dikkat çekti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı. Boluğur’un geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı. Cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Boluğur, tüm arkadaşlarını da sosyal medya hesabından silmişti. Boluğur, “Tablo gibiyim” notunu düştüğü fotoğrafıyla özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

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Son güncelleme: 11:05 - 27.11.2019
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