Merve Boluğur taşa oturdu, kendisini övdü

Merve Boluğur, tatiline devam ederken sosyal medya hesabından da paylaşım yapmaya devam ediyor. Boluğur, son paylaştığı fotoğrafa arkadaşı yorum yapınca, "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde yanıt vermesi ise olay oldu.

Şimdilerde hayranı sanat direktörü Burak Dayı ile mutlu bir aşk yaşayan Merve Boluğur, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Boluğur, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

“ÖZGÜVEN PATLAMASI”

Boluğur, sosyal medya hesabından taşın üstüne oturduğu bir kareyi paylaştı. Makyajsız haliyle poz veren ünlü oyuncu bu kareyi, “Olduğu gibi” notuyla paylaşınca olanlar oldu. Boluğur’un fotoğrafına yorum yapan yakın arkadaşı Cihan Ersözlü’nün, “Hep böyle oturursun zaten” yorumuna Boluğur, “Taşın üstüne taş oturdu” diyerek bir kez daha gündem oldu. Boluğur’un bu yanıtına, ‘özgüven patlaması’ yorumları yapıldı.