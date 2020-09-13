Merve Boluğur teklifleri değerlendiriyor

Özellikle sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına AVM’ye gelen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

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Özellikle spor ürünleri satan mağazaları dolaşan Boluğur’u karşında gören sevenleri güzel oyuncuyla bir süre hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını söyleyen Merve Boluğur, “Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve evet bu projede yer alıyorum, diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar” açıklamasında bulundu.

