Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Merve Boluğur teklifleri değerlendiriyor
Merve Boluğur teklifleri değerlendiriyor
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı isimli kişiyle geçtiğimiz hafta birlikteliğini bitirmişti. Boluğur, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de tek başına objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Eylül 2020 - 09:06

Özellikle sosyal medyada  yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına AVM’ye gelen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Özellikle spor ürünleri satan mağazaları dolaşan Boluğur’u karşında gören sevenleri güzel oyuncuyla bir süre hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını söyleyen Merve Boluğur, “Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve evet bu projede yer alıyorum, diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERMerve Boluğur sevgilisinden ayrıldı

Etiketler