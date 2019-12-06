Boşandığı eşi şarkıcı Murat Dalkılıç'tan sonra bir türlü toparlanamadığı düşünülen Merve Boluğur hakkında 'Tükendi' gibi yorumlar çoğalınca, ünlü oyuncu bir açıklama yaptı ve "Tükenmedim, yeniden doğdum" dedi...

Merve Boluğur, son günlerde hiçbir projede yer almayıp, gelen teklifleri geri çevirince, üstene sosyal medya hesabından ünlü dostlarını da takipten çıkınca ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşıyor gibi yorumlar yapılmaya başlamıştı…

İki gün önce arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ünlü oyuncuyu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Gittiği kulüpte bol bol oynayan, hatta halay çekip göbek atan Boluğur, ardı arkası kesilmeyen ‘Tükendi’ yorumlarına cevap verdi.

Eski eşi Murat Dalkılıç’tan boşandıktan sonra bir türlü toparlanamadığı düşünülen oyuncu, iddialara daha fazla sessiz kalmadı ve açıklama yaptı. “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum diyen Merve Boluğur “Tükenmedim, yeniden doğdum” diyerek hakkında çıkan dedikodulara da açıklama getirmiş oldu.