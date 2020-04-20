Merve Boluğur üniversite için hazırlıklara başladı

Günlerini milyonlarca insan gibi ev karantinasında geçiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda hayata daha olumlu bakabiliriz mesajı vermiş ve üniversiteye gitmek istediğini söylemişti. Boluğur bununla ilgili adımı attı ve soru çözmeye başladı.

Milyonlar tarafından Acemi Cadı adlı diziyle tanınan oyuncu Merve Boluğur, her ne kadar uzun bir zamandır yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmıyor olsa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren Boluğur, geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulunmuş ve olumlu mesajlar dolu paylaşımında üniversiteye gitmek istediğini söylemişti. Boluğur, yaptığı paylaşımda samimi olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı ve test çözerken görüldüğü fotoğraflarla gösterdi.