Merve Boluğur’un yeni aşkı Hakan Sabancı

Merve Boluğur kendisini aldatan sevgilisi Murat Dalkılıç’tan geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Uzun süre kalbini aşka kapatan güzel oyuncu şu sıralar Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor

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Ömercan ALTAY – Merve Boluğur, geçtiğimiz yaz eşi Murat Dalkılıç'ın esmer bir güzelle yakınlaştığını öğrenip ilişkilerine ara verme kararı almıştı. Dalkılıç, yaptığı hatayı anlayınca Merve Boluğur'dan özür dileyerek bir şans istedi.

Boluğur ise “Yaşananları görmezden gelemem” diyerek şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'a boşanma davası açtı. 11 Eylül 2017 tarihinde boşanan ikiliden Murat Dalkılıç oyuncu Hande Erçel ile ilişki yaşamaya başladı. Herkes Murat Dalkılıç cephesine kilitlenmişken Merve Boluğur'dan beklenmedik bir atak geldi. 30 yaşındaki güzel oyuncunun genç iş adamı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çiçeği burnunda çift şu sıralar Bodrum'da birlikte tatil yapıyor.