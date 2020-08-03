Merve Boluğur yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak nispet yaptı

Kısa bir süre önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaşarak nispet yaptı.

Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra uzun süre yalnız kalan genç oyuncu Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Boluğur, bugün sosyal medya hesabından sevgilisiyle yeni bir paylaşım yaptı.

NİSPET YAPTI

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu paylaştı

