Merve Boluğur’dan bol kahkahalı üniversite açıklaması: O yaştaki kızların aklı…

Annesiyle birlikte çıktığı gezintide görüntülenen oyuncu Merve Boluğur, karantina günlerine dair açıklamalarda bulundu. Boluğur neşeli tavırları ve kahkahaları ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını özellikle karantina dönemlerinde aktif bir şekilde kullanan ve gelecek yaşantısına dair verdiği önemli kararları da yine takipçileri ile paylaşmaktan geri durmayan Merve Boluğur, annesiyle birlikte çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi.

Annesinin maske kuralına uyduğu görülürken Merve Boluğur’un bu konudaki umursamazlığı dikkat çekti. Annesi kızının bu hareketini ‘o özgür bir kız” sözleriyle açıklamayı tercih etti.

Güzel oyuncuya karantina dönemlerinde üniversite sınavına yeniden girmek istediğine dair paylaşımı hatırlatıldı. Boluğur, lise yıllarında dersleri fazla önemsemediğini söylerken bu ilgisizliğine gerekçe olarak “o yaştaki kızların aklı nerede olur orada işte” şeklinde bir açıklamada bulundu.